РИА Новости: Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины

Новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — например таких же, каким был мариупольский завод «Азовсталь». Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.