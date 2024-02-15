Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

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Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом говорят данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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