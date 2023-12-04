В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине

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Старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. Об этом сообщает The Hill.
По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. Джонсон добавил, что перспектива таких событий ему совсем не нравится, однако таково реальное положение дел.
Сенатор отметил, что намерен не допустить отправку дополнительных средств в Киев, пока администрация американского президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между Штатами и Мексикой. Джонсон заключил, что российский лидер Владимир Путин не намерен проигрывать данный конфликт.
Ранее сообщалось, что 44% украинцев сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины.
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Сенатор отметил, что намерен не допустить отправку дополнительных средств в Киев, пока администрация американского президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между Штатами и Мексикой. Джонсон заключил, что российский лидер Владимир Путин не намерен проигрывать данный конфликт.
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Екатерина Коршунова