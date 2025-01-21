Трамп пригрозил России большими проблемами при отказе от соглашения по Украине

Фото: iStock/sb2010
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по Украине.
«Он (Путин – ред.) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, у России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — заявил Трамп.
При этом он отметил, что хочет, как можно скорее встретиться со своим российским коллегой для решения украинского конфликта, который, по его словам, вообще не должен был начаться.
Трамп также допустил возможность сохранения антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине.
Читайте также:
Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир
«Худшая первая леди США»: биография Мелании Трамп, брак и отношения с Дональдом Трампом
Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине
Элина Позднякова