Трамп пригрозил России большими проблемами при отказе от соглашения по Украине

21 января 2025 года Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет. Народный артист России в последнее время стал реже появляться в кино. Актёр уделяет больше времени телепроектам и своим сольным концертам. О его жизни и карьере расскажет «Радио 1».