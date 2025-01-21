Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп, официально вступивший в должность 20 января, сделал заявление о своём обещании завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Овальном кабинете, передаёт телеканал CNN.
Политик подчеркнул, что с момента его прихода к власти прошло всего лишь полдня, поэтому у него в запасе ещё есть оставшиеся полдня.
До выборов президента, в ходе предвыборной кампании Трамп регулярно выступал с заявлением, что остановит боевые действия на Украине за сутки в случае своей победы. Однако после он признал, что это оказалось сложнее, чем он рассчитывал.
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Анастасия Чинкова