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Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп, официально вступивший в должность 20 января, сделал заявление о своём обещании завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Овальном кабинете, передаёт телеканал CNN.


Политик подчеркнул, что с момента его прихода к власти прошло всего лишь полдня, поэтому у него в запасе ещё есть оставшиеся полдня.

До выборов президента, в ходе предвыборной кампании Трамп регулярно выступал с заявлением, что остановит боевые действия на Украине за сутки в случае своей победы. Однако после он признал, что это оказалось сложнее, чем он рассчитывал.

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«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год
Военэксперт Живов: ВС РФ установят свои границы в ДНР и освободят Курск
21 января 2025, 12:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» перечислил основные достижимые цели в СВО на 2025 год.

«Будет освобождена от противника Курская область. И, возможно, в случае качественного роста работы ВС РФ в Донецкой Народной Республике будут установлены свои границы. Еще, возможно, будут попытки подойти к городу Запорожье с юго-востока — через Орехов», — сказал он.

По его словам, возможно, будет пробоваться десантная операция на Херсоне.

«Но это зависит от решения командующих, от тех сил и средств, которые они предполагают в готовности. Десантная операция — это вещь сложная и чревата большим количеством потерь. Планируется также подход к городу Запорожье, то есть восстановление центральной целостности Запорожья в составе России и Запорожской области», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что вышеперечисленное считается ключевым в 2025 году, если сохранится динамика конфликта, темп, и не изменится внешнеполитическая повестка.

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Дирижёр Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО
21 января 2025, 12:03

Юрий Башмет (фото: kremlin.ru)

Российский дирижёр и альтист, Народный артист СССР Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО, если это будет необходимо. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Деятель искусств подчеркнул, что скрипач, конечно же, лучше играет на скрипке, чем стреляет и ползает в окопе. Однако, если это будет необходимо, он готов лично отправиться в зону боевых действий.

Также Башмет высказался об артистах, которые покинули Россию после начала конфликта с Украиной. По его словам, это люди без совести, которым нечего сказать дома. При этом он подчеркнул, что это дело каждого и он не имеет права осуждать людей, решившихся «потерять ценность всех прожитых лет».

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#украина
#конфликт
#музыкант
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«Американские флаги»: стало известно о неожиданной находке в Часовом Яре
Военкор RT: при штурме лагеря в Часовом Яре нашли висящие американские флаги
21 января 2025, 11:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
«На видео, которое опубликовал RT, попал взрыв на позиции противника, с которой солдаты ВСУ так и не вышли. Бойцы батальона Шустрого спецназа «Ахмат» несколько раз предлагали украинцам сдаться, но те отказались», — отмечает телеканал.
Ранее украинский военнопленный Руслан Мирный рассказал о проблеме наркомании в рядах ВСУ. В частности, он упомянул младшего лейтенанта, который служил логистом в Часовом Яре. По словам Мирного, этот военнослужащий злоупотреблял наркотическими веществами, что привело к его госпитализации после вывода украинских войск из региона. Мирный отметил, что логист активно использовал некий препарат, который набирал в ампулы. Употребление наркотиков стало настолько серьезным, что после завершения операции он оказался в психиатрической больнице.

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#всу
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«Занять плацдарм»: Военэксперт рассказал, когда ВС РФ освободят Одессу
Военэксперт Живов: Одессу и Николаевск освободить пока технически невозможно
21 января 2025, 11:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Активные военные действия происходят на всех основных направлениях. Российские войска добились успехов в Купянске, Часовом Яре и Торецке, а украинские силы с трудом пытаются удержать свои позиции. У россиян все чаще возникают вопросы про освобождение Одессы: как скоро это произойдет?
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что освободить Одессу пока технически невозможно.

«Для этого нет сил и средств. Чтобы разговаривать про Одессу, нужно в первую очередь занять плацдарм на правом берегу, то есть вернуться на правый берег Херсонской области. Пока эта задача не будет выполнена, об Одессе и Николаеве нет смысла даже разговаривать», — добавил эксперт.

Он сообщил, что ключевыми достижимыми целями на 2025 год в ходе СВО являются освобождение от противника Курской области, установка границ на территории ДНР и восстановление центральной целостности Запорожья в составе России.

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#вс рф
#атака
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Льготы и выплаты участникам СВО в Подмосковье: основные меры поддержки
21 января 2025, 10:45

Фото: iStock/scaliger

Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами. При заключении контракта выплачиваются единовременные региональная и федеральная выплаты, а также оказывается вся необходимая поддержка как самому военнослужащему, так и его семье. При этом условия прохождения службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».

Условия по контракту с МО РФ в Подмосковье

Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно.

Выплаты зависят от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. При этом ветеранам боевых действий ежемесячно доплачивается 3 тыс. 481 рубль.

Перед отправкой в зону СВО контрактников в Подмосковье обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки. Бойцам предоставляется лучшая доступная на сегодняшний день экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.

Дополнительные выплаты

За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.

Выплаты за награды

За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.

Основные льготы для участников СВО

Участники СВО могут рассчитывать на:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
  • сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.

Льготы для семей военнослужащих

Пока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях, предоставляя:
  • кредитные каникулы;
  • преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
  • обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
  • внеочередное зачисление в детский сад;
  • бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
  • бесплатная продленка (1-6 классы);
  • кружки и секции;
  • бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
  • внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
  • содействие в поиске работы;
  • организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
  • психологическая помощь;
  • консультирование по юридическим вопросам.

Выплаты за ранения

При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.

Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.

Выплаты беременным женам и детям

Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца.

Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Зверства ВСУ в Судже, авиационные удары в Курской области, атака на Смоленск: последние новости СВО
21 января 2025, 10:20

Фото: iStock/vadimrysev

Активные столкновения происходят на всех основных направлениях. Российские войска добились успехов в Купянске, Часовом Яре и Торецке, в то время как украинские силы с трудом пытаются удержать свои позиции. О последних событиях в зоне СВО на 21 января расскажет «Радио 1».

Курская область


Российская армия наносит точечные удары по позициям ВСУ, применяя авиацию и артиллерию. В результате успешных операций было уничтожено множество единиц техники и значительное количество личного состава противника. По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли более 460 военнослужащих и десятков единиц военной техники, включая танки и бронетранспортёры.

Жительница Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, как украинские солдаты расстреляли беременную женщину на трассе, ведущей вглубь региона.

«Беременную женщину расстреляли. Это произошло на трассе, в районе Куриловки. Там было очень страшно. В селах творились настоящие ужасы», — поделилась она.

Боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в подвалах освобожденного села Русского Поречного были найдены тела с признаками насильственной смерти — все они были связаны и имели пулевые и осколочные ранения.

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ВС РФ начали бои вблизи шахтоуправления «Покровское» в ДНР

БПЛА ВСУ атаковали Смоленскую область


Украинские дроны несколько раз атаковали Смоленск в ночь на 21 января. В 00:20 произошел первый взрыв, за которым последовал еще один в 00:40, всего зафиксировано около десяти взрывов в регионе. Глава Смоленска Василий Анохин подтвердил, что город подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ.

Один из дронов попал в жилой дом в Заднепровском районе, повредив крышу и вызвав пожар, который охватил не менее шести этажей здания.

Примерно в 1:35 украинский дрон упал рядом с клинической больницей в том же районе. По предварительным данным, целью атак был Смоленский авиационный завод. В два часа ночи в нескольких многоэтажках Смоленска отключилось электричество, а также временно пропало водоснабжение, но вскоре все системы были восстановлены.

Херсонское направление


На Херсонском направлении боевые действия продолжаются без значительных изменений на линии фронта. Основной тактикой сторон остаются атаки с использованием дронов и артиллерии. За последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 46 ударов по населенным пунктам на левом берегу реки. В Новой Каховке в результате обстрелов сгорели несколько автомобилей.
Фото:iStock/amixstudio

Торецкое направление


В Торецке российские войска сосредоточили свои усилия на штурме шахты «Торецкая», часть территории которой уже находится под контролем российских сил. Штурмовые отряды также обходят укрепления ВСУ с флангов.


Часовоярское направление


После потери огнеупорного завода украинские подразделения, похоже, теряют контроль над позициями в этом районе. Российские силы полностью захватили микрорайон Северный, и линия фронта сместилась к юго-западной части города, включая жилые кварталы.

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Российский серийный убийца вышел из тюрьмы и уехал воевать за ВСУ
21 января 2025, 08:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Российский серийный убийца Владимир Криштоп, приговорённый к смертной казни, освободился из колонии и отправился воевать за ВСУ, пишет Shot.
По данным издания, Криштоп совершал преступления в Ростовской области в 1995 году. Он подкарауливал своих жертв, насиловал и убивал. Однако полиции удалось довольно быстро его поймать. Следствие смогло доказать убийство двух женщин. Тогда его приговорили к расстрелу, однако после введения моратория на смертную казнь наказание заменили на максимальный срок – 25 лет.

В 2020 году, отсидев весь срок, Криштоп вышел из тюрьмы и сразу уехал в Киев. Сам он родом из Донецка. Он долго не мог найти работу и устроился разнорабочим в церковь.

После начала СВО его как бывшего заключённого мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую.

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#всу
#киев
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Началась завершающая стадия освобождения ЛНР
Марочко: ВС РФ приступили к завершающей стадии освобождения ЛНР
21 января 2025, 08:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы приступили к завершающей стадии освобождения Народной Луганской Республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить ВФУ из Белогоровки в Лисичанском округе», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что за все эти населенные пункты уже начались бои. Кроме того, продолжается операция по освобождению кременских лесов.

Таким образом, Марочко отметил, что боевые действия указывают на начало «завершающей стадии освобождения ЛНР».

Ранее он сообщал, что российские военные продолжают наступление в районе освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике, несмотря на упорное сопротивление ВСУ.

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#операция
#военные
#telegram
#лнр
#всу
#вс рф
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Украинская сторона атаковала беспилотниками российские регионы минувшей ночью
МО РФ: 55 БПЛА ВСУ сбили минувшей ночью над российскими регионами
21 января 2025, 07:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью противовоздушная оборона сбила 55 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Уточняется, что 22 вражеских беспилотника сбили в Брянской области, 12 — над Ростовской. Еще 10 украинских дронов ликвидировали в Смоленской и шесть — в Воронежской областях. В Саратовской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ и еще один в Курской.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов Смоленска произошел сильный пожар после атаки беспилотников ВСУ на город. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, пострадавших в результате нападения дронов нет.

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#всу
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