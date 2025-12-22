22 декабря 2025, 20:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

Три жителя Белгородской области пострадали при атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Речь идет о двух мужчинах и женщине.





По его словам, один из дронов ударил по автомобилю на трассе в Шебекинском округе. В результате водителя с баротравмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Второй инцидент произошел недалеко от поселка Красный Пахарь в Волоконовском округе. Там от обломков БПЛА получили ранения супруги — их госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.



Ранее глава региона писал, что накануне военные ВСУ атаковали семь округов Белгородской области более чем 30 беспилотниками. Он отметил, что тогда обошлось без пострадавших.