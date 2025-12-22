ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области более 30 БПЛА
Вчера украинские военные атаковали семь округов Белгородской области более 30 беспилотниками. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ситуации в своем Telegram-канале.
В Белгородском округе удалось сбить три БПЛА, и, к счастью, пострадавших не зафиксировано. В Борисовском округе был нейтрализован один беспилотник самолётного типа, также без последствий. Однако в Волоконовском округе FPV-дрон атаковал хутор Зеленый Клин, повредив объект инфраструктуры.
Наибольшие разрушения произошли в Грайворонском округе, где город и села подверглись серьезным обстрелам. Выпущенные девять боеприпасов. В результате повреждены автомобили в Грайвороне и селе Дорогощь. В Краснояружском округе боевики атаковали посёлки Задорожный и Прилесье, а также село Теребрено. В Ракитянском округе три БПЛА атаковали посёлок Пролетарский и село Криничное, повредив домовладение и забор частного дома.
Наконец, в Чернянском округе системы ПВО сбили три беспилотника самолётного типа, и здесь также не зафиксировано никаких последствий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
