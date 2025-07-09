Цыгане угнали в рабство россиянина и решили послать его на СВО
Цыгане взяли в рабство россиянина и попытались отправить его на СВО ради выплат. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община».
Мужчина искал работу в Нижнем Тагиле. На вокзале к нему подошли цыгане, украли его и перевезли в Воронежскую область. Там его насильно женили на цыганке и заставили работать.
Когда россиянин не смог выполнить отведенную ему работу, цыгане попытались отправить его на СВО с целью получения выплат. Осуществить этот план им не удалось — сотрудники военкомата отказали мужчине в поступлении на службу. После этого его оставили на вокзале без денег и вещей.
В настоящее время пострадавший находится в социальном центре, где ему оказали помощь.
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