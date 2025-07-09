Цыгане угнали в рабство россиянина и решили послать его на СВО

09 июля 2025, 14:16

Под Воронежем цыгане держали в рабстве мужчину и пытались послать его на СВО

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Цыгане взяли в рабство россиянина и попытались отправить его на СВО ради выплат. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община».