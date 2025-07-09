Турист сорвался со скалы в Иркутской области и погиб
Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе в Иркутской области и погиб. Об этом сообщили в МЧС России по Иркутской области.
50-летний Константин забрался на 200-метровый мыс Скрипер в Сенной пади, но не рассчитал силы и сорвался вниз. Спасатели в условиях труднодоступной местности доставали тело погибшего в течение 7 часов.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее стало известно, какой срок грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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