Турист сорвался со скалы в Иркутской области и погиб

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Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе в Иркутской области и погиб. Об этом сообщили в МЧС России по Иркутской области.



50-летний Константин забрался на 200-метровый мыс Скрипер в Сенной пади, но не рассчитал силы и сорвался вниз. Спасатели в условиях труднодоступной местности доставали тело погибшего в течение 7 часов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, какой срок грозит организаторам трейла «Хибины», в ходе которого погибли два человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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