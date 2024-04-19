У России есть средства против нового украинского дрона

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У РФ есть средства против нового украинского дрона дальностью до 3000 километров, который способен долететь до Сибири. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука.
«Силы и средства защиты у нас есть, они позволяют контролировать такие дроны на маршрутах движения и уничтожают в случае, если они появляются на нашем пути», — заявил он.Полковник отметил, что Россия насыщена многоступенчатой системой ПВО с защитой от подобных объектов.
Ранее сообщалось, что ВСУ разработали новый беспилотник, который может преодолевать расстояние до 3000 километров, что позволяет ему долетать до Сибири. В его производство Киев инвестировал сотни миллионов долларов. Выпускаются они как минимум на шести предприятиях. Создание данного вида техники было обусловлено нежеланием Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия.
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Дарья Осипова