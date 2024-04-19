Боевики ВСУ ограбили украинца на блокпосту

Фото: iStock/Sinenkiy
Двое украинских солдат ограбили мужчину на блокпосту, который располагается в Ивано-Франковской области, пишет «Страна.ua».
Ограбление произошло в среду рядом с посёлком Фрага. Двое мужчин в форме остановили машину украинца и под видом осмотра транспорта вытянули его на проезжую часть. Затем они надели на него наручники и забрали три сумки с деньгами.
У пострадавшего было 7,6 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей) и 19,3 тысячи долларов.
Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались солдаты ВСУ. Для чего украинцу понадобилась такая сумма, разбирается полиция.
Ранее в Москве силовики задержали братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Они с применением насилия отбирали у людей банковские карты и деньги.
Читайте также:
МИД РФ сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине
Потеря позиций ВСУ в Часове Яре и продвижение ВС РФ в Авдеевке: последние новости СВО
Актер Мамаев получил ранение в глаз в зоне спецоперации
У пострадавшего было 7,6 миллионов гривен (около 17 миллионов рублей) и 19,3 тысячи долларов.
Позже правоохранители разыскали двух преступников, ими оказались солдаты ВСУ. Для чего украинцу понадобилась такая сумма, разбирается полиция.
Ранее в Москве силовики задержали братьев-налетчиков за нападения на прохожих. Они с применением насилия отбирали у людей банковские карты и деньги.
Читайте также:
МИД РФ сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине
Потеря позиций ВСУ в Часове Яре и продвижение ВС РФ в Авдеевке: последние новости СВО
Актер Мамаев получил ранение в глаз в зоне спецоперации
Алёна Самарева