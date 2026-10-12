У военных нацгвардии Украины возникли проблемы со снабжением под Харьковом
Представитель российских силовых структур заявил, что 23-й отдельный штурмовой полк Нацгвардии Украины столкнулся с трудностями в снабжении у харьковского направления. По его словам, несколько волонтерских объединений прекратили передавать подразделению гуманитарные грузы и беспилотники. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства не назвал причины, по которым организации отказались от дальнейшей поддержки полка. Военнослужащих, отвечавших за контакты с гражданскими инициативами, по его утверждению, перевели в штурмовые группы.
В начале сентября группировка войск «Север» окружила около 1,7 тысячи украинских военнослужащих в Харьковской области. Президент России Владимир Путин оценивал площадь окруженной территории в 460 квадратных километров. В нее, по его словам, входят 27 населенных пунктов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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