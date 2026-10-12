У военных нацгвардии Украины возникли проблемы со снабжением под Харьковом

12 октября 2026, 08:03

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Представитель российских силовых структур заявил, что 23-й отдельный штурмовой полк Нацгвардии Украины столкнулся с трудностями в снабжении у харьковского направления. По его словам, несколько волонтерских объединений прекратили передавать подразделению гуманитарные грузы и беспилотники. Об этом пишет РИА Новости.