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Молодой челябинец «развел» бойца СВО на миллионы, воспользовавшись его эмпатией

Челябинец украл миллионы у бойца СВО в Подмосковье
Фото: медиасток.рф

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя Челябинской области. Молодого человека подозревают в крупном мошенничестве в отношении бойца специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России, пишет «Лента.ру».



По данным следствия, злоумышленник использовал эмпатию военнослужащего и обманным путем завладел его денежными средствами. Войдя в доверие, молодой человек под предлогом займа на лечение родственника убедил бойца передать ему три миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемого доставили в отдел полиции. Отмечается, что, несмотря на обстоятельства произошедшего, правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело на протяжении полугода.

Ранее мошенники выманили у пенсионерки из Щёлкова 14 млн рублей. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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