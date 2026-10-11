Молодой челябинец «развел» бойца СВО на миллионы, воспользовавшись его эмпатией
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя Челябинской области. Молодого человека подозревают в крупном мошенничестве в отношении бойца специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России, пишет «Лента.ру».
По данным следствия, злоумышленник использовал эмпатию военнослужащего и обманным путем завладел его денежными средствами. Войдя в доверие, молодой человек под предлогом займа на лечение родственника убедил бойца передать ему три миллиона рублей.
В настоящее время подозреваемого доставили в отдел полиции. Отмечается, что, несмотря на обстоятельства произошедшего, правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело на протяжении полугода.
Ранее мошенники выманили у пенсионерки из Щёлкова 14 млн рублей. Подробности — в нашем материале.
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