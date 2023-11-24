Участника спецоперации из Химок наградили медалью Суворова

Фото: администрация г. о. Химки
Участник спецоперации из Химок получил государственную награду – медаль Суворова, сообщили в пресс-службе городского округа. Командир орудия, младший сержант Владимир был представлен к награде «за грамотные и точные действия, которые привели к уничтожению техники и минометного расчёта противника».
Химчанин с детства интересовался военным делом, а во время специальной военной операции решил стать добровольцем. Под его руководством были уничтожены диверсионно-террористическая группа и несколько единиц бронетехники.
Сейчас он находится в отпуске, но в конце ноября вернётся в зону СВО.
Жители Подмосковья, участвующие в СВО, получают денежное довольствие более 200 тыс рублей. В процессе обучения гражданам ежемесячно выплачивают 46-80 тыс. При заключении контракта на год предусмотрена единовременная выплата в 600 тыс рублей.
В Химках по поручению губернатора Андрея Воробьёва продолжает работу Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты центра решили более 700 вопросов, а также приняли участие в сборе и отправке более 150 тонн гуманитарного груза в зону спецоперации.
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«Шло наступление противника, артиллерийская разведка доложила цель, мы мгновенно отработали по ним и уничтожили, тем самым прекратив наступление украинских сил. В зоне СВО главное – взаимопонимание в расчёте, чтобы каждый выполнял поставленную задачу правильно», – сказал военнослужащий в интервью телеканалу «Химки ТВ».
«Администрация городского округа Химки регулярно разъясняет условия прохождения срочной службы по контракту в Вооруженных силах России, о выплатах денежного довольствия, льготах преференциях, закрепленных законами нашей страны», – сказал замначальника Управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Химки Сергей Максимов.
Жители Подмосковья, участвующие в СВО, получают денежное довольствие более 200 тыс рублей. В процессе обучения гражданам ежемесячно выплачивают 46-80 тыс. При заключении контракта на год предусмотрена единовременная выплата в 600 тыс рублей.
В Химках по поручению губернатора Андрея Воробьёва продолжает работу Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты центра решили более 700 вопросов, а также приняли участие в сборе и отправке более 150 тонн гуманитарного груза в зону спецоперации.
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Лора Луганская