Участникам СВО доступны льготы через специальный сервис на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» стал доступен новый сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». С его помощью военнослужащие и члены их семей могут в электронном виде подтвердить соответствующий статус при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы воспользоваться предусмотренными льготами.
Для оформления цифрового подтверждения потребуется смартфон с установленным приложением «Госуслуги» и подтвержденная учетная запись. Пользователю необходимо открыть специальный раздел и нажать «Получить». После этого сервис направляет запрос в Министерство обороны для проверки необходимых сведений.
Если информация подтверждается, система автоматически создает QR-код. Он остается действительным в течение пяти минут, поэтому получить его можно непосредственно перед предъявлением на мероприятии.
Проверка также занимает минимум времени. Посетителю достаточно показать сформированный код сотруднику, после чего тот считывает его с помощью приложения «Госскан» и подтверждает право на получение льготы.
Если необходимые данные в системе отсутствуют, «Госуслуги» предложат воспользоваться инструкцией по получению бумажной справки в военно-служебном центре. Таким образом, электронный сервис предусмотрел и ситуацию, когда подтвердить статус в цифровом формате пока невозможно.
При этом QR-код не отменяет другие способы подтверждения. Для получения льготы по-прежнему можно предъявить бумажную справку либо удостоверение ветерана.
Новый механизм призван сделать оформление льгот более удобным: пользователям не приходится заранее собирать и носить с собой дополнительные документы, а проверка статуса занимает всего несколько секунд. Кроме того, переход на электронный формат позволяет сократить объем бумажного документооборота. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта.
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