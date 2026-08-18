Участникам СВО доступны льготы через специальный сервис на «Госуслугах»

18 августа 2026, 11:01

Фото: iStock/zim286

На портале «Госуслуги» стал доступен новый сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». С его помощью военнослужащие и члены их семей могут в электронном виде подтвердить соответствующий статус при посещении культурных и спортивных мероприятий, чтобы воспользоваться предусмотренными льготами.