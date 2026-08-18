Перехват около 800 БПЛА, ночное дежурство подразделения «Барс-Курск» и удар по узлу обороны ВСУ: последние новости СВО на 18 августа
Мобильные огневые группы «Барс-Курск», экипажи Су-35С, операторы БПЛА и расчеты «Мста-С» выполняют задачи по обнаружению и поражению воздушных и наземных целей, обеспечивая действия российских подразделений на различных направлениях. Одновременно военнослужащие противодействуют разведывательным и ударным беспилотникам, роботизированным комплексам и попыткам ротации ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
«Барс-Курск»: ночное дежурство и охота за дронами
Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север», сформированного на территории Курской области, обеспечивают безопасность приграничных районов. Расчеты круглосуточно несут дежурство по противовоздушной обороне, своевременно обнаруживая и уничтожая беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также защищая населенные пункты от воздушных атак.
Все добровольцы отряда прошли полный курс подготовки по военным специальностям. Во время проведения специальной военной операции они выразили желание принять активное участие в защите родной земли.
Наиболее сложные задачи возникают ночью. На вооружении расчетов находятся крупнокалиберные пулеметы, размещенные на пикапах, и выносные пулеметы, благодаря которым можно вести перекрестный огонь по летящим целям.
Высокая мобильность позволяет группам быстро выдвигаться на угрожаемые направления и нейтрализовывать воздушные объекты. После успешного поражения цели расчеты способны за считанные секунды свернуться и сменить позицию. Такая тактика позволяет сохранять эффективность в условиях, когда противник постоянно пытается найти уязвимости в системе ПВО.
Су-35С прикрывает авиацию «Востока»
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Восток» в зоне проведения СВО.
Задачей летчиков было прикрытие в заданном районе вертолетов армейской авиации во время нанесения ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Боевые вылеты оперативно-тактической авиации выполняются в любое время суток и при различных погодных условиях. При этом летчики применяют разные типы авиационного вооружения в зависимости от поставленных задач, уточнили в Минобороны РФ.
«Малыш» против ударных беспилотников ВСУ
Военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» приступили к практическому использованию БПЛА самолетного типа «Малыш». Расчеты дивизиона противодействия БПЛА зенитной ракетной бригады освоили аппарат для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками ВСУ.
В зоне проведения СВО расчеты круглосуточно патрулируют воздушное пространство, одновременно обеспечивая безопасность дорог общего пользования и тыловых районов. Их задачи включают поражение беспилотников, защиту передвижения мирных жителей, а также обеспечение подвоза и перемещения воинских грузов и транспорта российских подразделений.
Военнослужащие отмечают универсальность «Малыша», его простоту в обслуживании и подготовке к вылету. Благодаря самолетной компоновке аппарат способен развивать высокую скорость, преследовать и настигать ударные дроны противника на значительном удалении и действовать независимо от разницы высот. Средства объективного контроля подтверждают поражение вражеских ударных беспилотников.
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FPV-дроны против роботизированных комплексов
На Краснолиманском направлении операторы войск беспилотных систем из состава 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают поражать пункты управления БПЛА, технику, наземные роботизированные комплексы, разведывательные и ударные дроны, а также личный состав ВСУ.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Противник использовал их для доставки на свои позиции продовольствия, боекомплекта и топлива.
Применение ударных БПЛА по технике ВСУ позволяет ослаблять противника и создавать условия для продвижения штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.
«Мста-С» ударила по узлу обороны в Запорожской области
В Запорожской области разведка позиций ВСУ с использованием БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявила сеть блиндажей, укрепленных укрытий и огневых позиций. Этот оборонительный узел применялся для размещения живой силы и удержания занимаемого участка.
Полученные координаты передали расчетам самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» группировки войск «Восток». Артиллеристы навели орудия и нанесли серию ударов по обнаруженным укреплениям.
В результате огневого поражения были уничтожены блиндажи, оборудованные укрытия и огневые позиции, а также находившаяся в них живая сила ВСУ. Взаимодействие разведывательных БПЛА и расчетов самоходной артиллерии обеспечивалось отечественными средствами связи и управления.
Уничтожение оборонительного узла ослабило позиции противника на указанном участке, лишив подразделения ВСУ подготовленных укрытий и огневых точек.
Ротация ВСУ сорвана ударами беспилотников
На другом участке в Запорожской области операторы БПЛА группировки «Восток» во время мониторинга маршрутов обнаружили автомобильную и бронированную технику ВСУ, направлявшуюся к передовым позициям. Противник пытался провести ротацию подразделений и доставить личный состав на занимаемые рубежи.
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Операторы ударных БПЛА нанесли по обнаруженной технике серию ударов. В результате были уничтожены несколько автомобилей и боевая бронированная машина «Козак». Военнослужащие ВСУ, которые успели спешиться и попытались укрыться в лесополосах, также были уничтожены ударами беспилотников.
В результате действий операторов ротация подразделений ВСУ на этом участке была сорвана. Противник не смог своевременно заменить личный состав на передовых позициях и усилить оборону.
Почти 800 дронов в небе над Россией
Минувшей ночью средства ПВО перехватили и ликвидировали 791 БПЛА ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.