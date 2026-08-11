Участники СВО могут получить льготы по QR-коду на Госуслугах
На портале «Госуслуги» запустили новый сервис, который позволяет участникам СВО и их близким подтверждать свой статус с помощью QR-кода. Документ можно использовать для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Чтобы сформировать QR-код, потребуется смартфон с установленным приложением «Госуслуги» и подтвержденная учетная запись. Пользователю необходимо открыть соответствующий раздел и выбрать опцию «Получить». После этого система направит запрос в Министерство обороны для проверки данных.
Если информация подтвердится, в приложении появится QR-код, действующий в течение пяти минут. На мероприятии его можно предъявить сотруднику, который проверит сведения с помощью приложения «Госскан». Проверка занимает несколько секунд.
Если необходимых данных в системе не окажется, «Госуслуги» предложат инструкцию по получению бумажной справки в военно-служебном центре.
QR-код призван упростить оформление льгот, сократить время проверки статуса и уменьшить объем бумажного документооборота. При этом для подтверждения статуса по-прежнему подойдут бумажная справка или удостоверение ветерана.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта.
Читайте также: