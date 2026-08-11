Участники СВО могут получить льготы по QR-коду на Госуслугах

11 августа 2026, 15:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На портале «Госуслуги» запустили новый сервис, который позволяет участникам СВО и их близким подтверждать свой статус с помощью QR-кода. Документ можно использовать для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.