Семьи бойцов СВО из Серпухова лично доставляют гумпомощь на передовую

23 мая 2026, 16:46

Фото: Администрация Серпухов г.о.

Семьи бойцов СВО из Серпухова сами организуют и доставляют гуманитарные грузы на фронт. Очередной конвой отправится на Курское направление в конце этой недели, сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Александра Майорова, мать четверых детей, проводила на передовую старшего сына. Младшие сыновья занимаются в военно-спортивном центре «Маргеловец» по примеру старшего. Родину также защищает родной брат Александры.



Семья уже доставляла помощь бойцам в январе. Староста деревни Дашковка, вдова бойца СВО Оксана Пьяникова также участвует в сборе помощи. Ее сын Александр после тяжелого ранения и госпиталя вернулся в строй и сейчас служит водителем во Льгове, а его жена Виктория готовится ко второй поездке «за ленточку» с гуманитарной миссией. К сбору присоединились все жители населенного пункта.



Единый центр поддержки бойцов СВО и их семей продолжает объединять жителей вокруг помощи фронту. По просьбам военных активистам передали маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты и лекарства.