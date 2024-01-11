Украина хочет привлечь корабли НАТО для охраны коридоров в Чёрном море

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Киевские власти ведут со странами НАТО переговоры о том, чтобы военные корабли альянса привлекались к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Украиной после прекращения действия зерновой сделки.
Неижпапа также добавил, что кроме двух минных тральщиков, о передаче которых Украине в декабре 2023 года сообщила Великобритания, Киев получит один противоминный корабль от Нидерландов. А в 2025 году Страна тюльпанов обещала предоставить Украине ещё один корабль такого же класса.
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Александр Бойцов