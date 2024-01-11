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Украина хочет привлечь корабли НАТО для охраны коридоров в Чёрном море

11 января 2024, 10:18
Фото: istockphoto/Page Chichester

Фото: istockphoto/Page Chichester

Киевские власти ведут со странами НАТО переговоры о том, чтобы военные корабли альянса привлекались к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Украиной после прекращения действия зерновой сделки.

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа. В интервью газете «Украинская правда» он рассказал, что лично просил партнеров задействовать корабли НАТО для «обеспечения безопасности гражданского судоходства» в украинские порты. Однако главком ВМФ Украины оговорился, что пока нет информации, когда будут реализованы эти планы, а также будут ли они реализованы вообще.

Неижпапа также добавил, что кроме двух минных тральщиков, о передаче которых Украине в декабре 2023 года сообщила Великобритания, Киев получит один противоминный корабль от Нидерландов. А в 2025 году Страна тюльпанов обещала предоставить Украине ещё один корабль такого же класса.

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«Не потворяйте моих ошибок»: Польский наёмник пожалел, что воевал за ВСУ
Сальдо: Польский наёмник заявил, что считает ошибкой свой презд на Украину
11 января 2024, 11:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Польский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что жалеет о своём приезде на Украину, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать», — прокомментировал ситуацию Сальдо.

Губернатор рассказал, что поляк был взят в плен российскиими военными 19 декабря. Он был ранен, но бойцы Вооружённых сил Украины бросили его умирать. ВС РФ же оказали ему первую помощь, а затем доставили на дальнейшее лечение в госпиталь.

Сальдо также подчеркнул, что сейчас поляк полностью пересмотрел свои взгляды на специальную военную операцию. Бывший наёмник осознал, кто на самом деле «защищает» Украину.

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МО: Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке

Минобороны: Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
#всу
#вс рф
#херсонская область
#польша
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Новости СВО: где ВСУ расширяют присутствие, куда продвинулись ВС РФ
11 января 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Longfin Media

Российские бойцы наносят удары по военным объектам Украины и уничтожают опорные пункты противника. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ пытаются сдержать позиции на некоторых участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где имеют тактический успех ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке


По пехотному подразделению ВСУ нанесен массированный удар танкистами, входящими в состав группировки войск «Запад», сообщает РИА Новости.

Активность на позициях врага зафиксировал оператор беспилотника. Часть бойцов ВСУ решили оставить места дислокации и переместиться к точке эвакуации. Дрон зафиксировал координаты пехоты и передал их танкистам общевойсковой армии. Экипаж Т-72Б3 вышел на огневую позицию и уничтожил пехоту ВСУ при ротации. Атака произведена на Купянском направлении.


Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового


В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов
В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов

Позиции ВС Украины штурмом взяты у села Вербового на Запорожском направлении. Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что российским бойцам удалось выполнить боевую задачу по овладению позициями группировки ВСУ, затем они улучшили свое положение.

Места рассредоточения украинских боевиков были штурмом взяты силами новороссийских десантников.

Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Харькове прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное». Нанесение ударов по городу позже подтвердил мэр Игорь Терехов. После взрывов в Харькове сработали сигналы оповещения населения. В настоящее время информации о разрушениях нет.


Группа украинских пограничников перешла на российскую сторону


Пятеро украинских пограничников перешли на сторону ВС РФ. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что бойцы ВСУ были брошены командованием и сохранили себе жизнь, связавшись с российской армией.


ВС РФ разбомбили украинские цеха сборки беспилотников


Российские военнослужащие нанесли удар по цехам сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»
Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»

Последние новости СВО


ВСУ пытаются расширить свое присутствие на берегу Днепра, несмотря на значительные потери среди личного состава. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Морская пехота противника ищет возможные укрытия в Крынках, чтобы подготовиться к форсированию реки.

На Запорожском направлении продолжаются бои у Работино и Вербового. ВС РФ штурмуют окопы ВСУ с использованием бронетехники.

Тактическое продвижение российских бойцов зафиксировано на Авдеевском направлении в районе Первомайского.

На Купянском направлении инициатива остается за ВС РФ, наиболее интенсивные бои идут у Синьковки.

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При падении дрона в Тульской области никто не пострадал
11 января 2024, 09:12

Фото: istockphoto/aapsky

Ранним утром над территорией Тульской области дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. В результате падения обломков дрона никто не пострадал.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте регионального министерства безопасности. По уточнённым данным, попытка террористической атаки была зафиксирована около 4:30 утра 11 января. Беспилотник самолётного типа был сбит вдали от населённых пунктов. Инфраструктура при падении обломков также не пострадала. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее министерство обороны также сообщало о попытках атак с помощью БПЛА на объекты на территории Ростовской и Калужской областей. В этих регионах дроны также были уничтожены дежурными средствами ПВО. По сообщению губернатора Калужской области, дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание получило незначительные повреждения.

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Пленный Калиниченко: Тела убитых солдат ВСУ лежат в окопах и блиндажах
11 января 2024, 08:22

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

На линии боевого соприкосновения поля буквально усыпаны телами погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). На Запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал украинский военнопленный Роман Калиниченко. Он сдался российским частям группировки «Юг» на Времевском выступе Запорожского направления.

«Идёшь по полю — русского солдата ни одного не видно, а наших — полно, везде лежат», — сказал украинец.

Он также сообщил о больших потерях в украинских частях. Когда прибыли на передовую, в его подразделении было 70 человек. А на момент, когда он сдался в плен, их оставалось 22. Мёртвые тела зачастую лежат прямо на позициях, в окопах и блиндажах. Приходится принимать пищу, наблюдая трупы, разлагающиеся неподалёку. Калиниченко признался, что у него после увиденного стало неважно с психикой.

По словам пленного, командование ВСУ не эвакуирует убитых для того, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших. Командиры забирают эти деньги себе по отработанным коррупционным схемам.

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Минобороны: ВСУ пытались атаковать беспилотниками три российских региона
11 января 2024, 07:28

Фото: istock / rancho_runner

ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Одиннадцатого января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указана в публикации.
Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапши, на окраине Калуги дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции. Здание незначительно повредилось. ​Пострадавших нет, отметил глава региона.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов
Боец ВСУ заявил о потерях в украинской армии из-за ловушек российских саперов
11 января 2024, 07:06

Фото: istock / Zeki035

Саперы Вооруженных сил Российской Федерации крайне успешно действуют на поле боя. Такое мнение выразил боец ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP.

Солдат заявил, что у РФ очень хорошие саперы, а возможно и лучшие.

Как утверждает украинский солдат, из-за ловушек российских саперов украинская армия теряет много бойцов.

«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — рассказал он про военные хитрости.
Ранее сообщалось, что танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#интервью
#всу
#солдат
#рф
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Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
МО: танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
11 января 2024, 06:50

Фото: iStock/Olena_Z

Танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению Вооруженных Сил Украины (ВСУ), предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск, передает РИА Новости.
Как сообщили в Министерстве обороны России, оператор беспилотного летательного аппарата, оборудованного системой ночного видения, зафиксировал активность на позициях ВСУ.

Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.

Пехотный отряд противника был успешно уничтожен точными выстрелами из 125-мм пушки, используя осколочно-фугасные боеприпасы.

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В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника
Голубев: силы ПВО сбили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет
11 января 2024, 06:05

Фото: istockphoto/3D_generator

ПВО успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника типа самолет над Каменским районом Ростовской области. Падение обломков не привело к пострадавшим. На данный момент разрабатываются подробности последствий на земле», — отметил он.
Регулярные атаки и обстрелы приграничных территорий России со стороны Вооруженных сил Украины стали обыденным явлением, включая применение беспилотных летательных аппаратов и проведение диверсий.

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В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
11 января 2024, 05:45

Фото: iStock/BitsAndSplits

Вице-премьер России Виктория Абрамченко выразила свое мнение относительно возможного восстановления черноморской зерновой инициативы в беседе с РИА Новости.
Абрамченко вспомнила, что зерновая сделка ранее имела комплексный характер. Она подчеркнула, что основное соглашение касалось обеспечения безопасности морских перевозок, а дополнительное решало вопросы, связанные с банковскими транзакциями, морской логистикой, фрахтом, страхованием и другими аспектами.

Вице-премьер отметила, что вторая часть зерновой сделки не принесла положительных изменений. Из-за этого она заявила о том, что в настоящее время нет перспектив возобновления данного соглашения.

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