Украина хочет привлечь корабли НАТО для охраны коридоров в Чёрном море

Российские бойцы наносят удары по военным объектам Украины и уничтожают опорные пункты противника. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ пытаются сдержать позиции на некоторых участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где имеют тактический успех ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».