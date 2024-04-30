Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве

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По словам официального представителя «Коалиции по кассетным боеприпасам» в Женеве Шарля Бешара, Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США, на территориях, контролируемых Россией. Однако из-за отсутствия доступа оценить воздействие на гражданское население затруднительно, передает РИА Новости.
Бешара отметил, что усилия по документированию ущерба, причиняемого кассетными боеприпасами гражданскому населению в Украине, продолжаются, но сталкиваются с трудностями из-за ограниченного доступа международных организаций и средств массовой информации к районам использования этих боеприпасов.
Он также отметил, что поставки кассетных боеприпасов США вызывают вопросы толкования у государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, включая Германию, относительно запрета на оказание помощи в осуществлении запрещенной деятельности.
Ранее коалиция США по кассетным боеприпасам выразила свою тревогу по поводу решения Вашингтона возобновить поставки таких боеприпасов Украине.
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Он также отметил, что поставки кассетных боеприпасов США вызывают вопросы толкования у государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, включая Германию, относительно запрета на оказание помощи в осуществлении запрещенной деятельности.
Ранее коалиция США по кассетным боеприпасам выразила свою тревогу по поводу решения Вашингтона возобновить поставки таких боеприпасов Украине.
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Артем Кузьмин