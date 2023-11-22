ВС РФ начали применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке

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Российские военные начала применять кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ в Авдеевке. Об этом рассказал военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.
«По Авдеевке начали применять РБК 500. Горячо одобряем. Быть добру!» - написал Живов в своем Telegram-канале.
РБК-500 несет в себе 15 противотанковых суббоеприпасов. Каждый из них ищет цель в радиусе ста метров и, обнаружив таковую, выпускает в нее струю из газов и расплавленной меди.
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