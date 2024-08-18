Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей

Фото: istockphoto/vladj55
Украина уже лишилась половины того количества энергетических мощностей, которое необходимо для того, чтобы нормально пережить зиму. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в своей статье для газеты Financial Times.
Российские ракеты всё чаще поражают объекты энергетики Украины, нанося серьёзный урон всей энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергетических блоков шахты приостанавливают добычу угля. Многие полагают, что из-за дефицита электроэнергии отопительный сезон на Украине обернётся настоящей катастрофой. Западные СМИ писали, что российская армия почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на её восстановление уйдут долгие годы.
Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.
Читайте также:
Энергетика на Украине почти полностью разгромлена армией России
Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон
На Украине приостановили добычу угля из-за повреждённых энергоблоков
Александр Бойцов