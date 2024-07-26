На Украине приостановили добычу угля из-за повреждённых энергоблоков

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На Украине шахты приостанавливают добычу угля из-за повреждений энергетических блоков. Об этом сообщил украинский парламентарий, член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Киев24».
Отмечается, что речь идёт о государственных и частных компаниях (ДТЭК и компании Минэнерго), которые владеют углём и добывают его. Они приостановили добычу из-за того, что сырьё некуда девать – энергоблоки разрушены, а на экспорт уголь не идёт из-за экономических и экологических проблем.
Кучеренко подчеркнул, что в настоящее время на Украине достаточно угля для удовлетворения потребностей страны. Однако сырья настолько много, что это тоже является большой проблемой из-за невозможности долго хранить его без нужной обработки.
Парламентарий также предположил, что предстоящей зимой угля в таких больших объёмах, как раньше, уже не понадобится поскольку основным ресурсом станет газ.
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Кучеренко подчеркнул, что в настоящее время на Украине достаточно угля для удовлетворения потребностей страны. Однако сырья настолько много, что это тоже является большой проблемой из-за невозможности долго хранить его без нужной обработки.
Парламентарий также предположил, что предстоящей зимой угля в таких больших объёмах, как раньше, уже не понадобится поскольку основным ресурсом станет газ.
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Анастасия Чинкова