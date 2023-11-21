Украина начала «охоту» за мирным населением России, сообщили в МИД РФ

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Украинская армия использует беспилотники для массовой «охоты» за мирным населением России. Об этом в ходе брифинга сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник.
Он рассказал, что в последнее время участились случаи атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры России.
По словам Мирошника, украинские военные совместно с иностранными наёмниками целенаправленно наносят удары по социальными учреждениям и транспорту на территории России. Причём, тщательно выбирается время обстрела, чтобы в этот момент в месте удара было как можно больше людей.
Посол отметил, что для нанесения ударов ВСУ используют высокоточное и дальнобойное оружие.
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По словам Мирошника, украинские военные совместно с иностранными наёмниками целенаправленно наносят удары по социальными учреждениям и транспорту на территории России. Причём, тщательно выбирается время обстрела, чтобы в этот момент в месте удара было как можно больше людей.
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Анастасия Чинкова