Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. Об этом Грызлов сообщил в комментарии, распространенном пресс-службой посольства.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». По ее словам, в следующем году Европейский союз будет обладать возможностью производить миллион боеприпасов ежегодно.
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