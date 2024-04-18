Украина открыла огонь по Токмаку из РСЗО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
Он уточнил, что для обстрела города украинские военные используют реактивные системы залпового огня (РСЗО). Рогов также добавил, что в Токмаке действуют российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
Пока нет информации о разрушениях и пострадавших в результате удара по городу.
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