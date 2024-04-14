Балицкий: Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16 человек

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Число погибших после удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В своём телеграм-канале глава региона написал, что спасатели извлекли из-под завалов ещё четыре тела погибших, среди которых один ребёнок. Ещё один человек скончался в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. Из двадцати пострадавших в результате обстрела 12 остаются в состоянии, которое медики характеризуют как тяжёлое. Восемь человек выписаны из медицинского учреждения на амбулаторное лечение.
О массированном обстреле Токмака губернатор рассказал накануне, 13 апреля. На месте в настоящее время работают военные следователи СК РФ. Они опрашивают свидетелей и собирают материалы для экспертизы.
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Александр Бойцов