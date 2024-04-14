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Балицкий: Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16 человек

14 апреля 2024, 08:54
Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Число погибших после удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.


В своём телеграм-канале глава региона написал, что спасатели извлекли из-под завалов ещё четыре тела погибших, среди которых один ребёнок. Ещё один человек скончался в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. Из двадцати пострадавших в результате обстрела 12 остаются в состоянии, которое медики характеризуют как тяжёлое. Восемь человек выписаны из медицинского учреждения на амбулаторное лечение.

О массированном обстреле Токмака губернатор рассказал накануне, 13 апреля. На месте в настоящее время работают военные следователи СК РФ. Они опрашивают свидетелей и собирают материалы для экспертизы.

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В ДНР рассказали, как ВСУ применяют дроны для охоты за мирным населением
14 апреля 2024, 10:31

Фото: istockphoto/valio84sl

Вооружённые силы Украины применяют ударные беспилотники для охоты за мирным населением Донецкой Народной Республики. Путь от Донецка до Горловки они превратили в настоящую «дорогу смерти».
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По словам помощника Пушилина, все обочины этой трассы уставлены остовами сожжённых украинскими дронами гражданских автомобилей. Эту практику охоты за мирными гражданами ДНР в республике называют эсэсовской, сказал Кимаковский.

В качестве примера он привёл недавний случай, по которому Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Представители коммунальных служб приехали на место обстрела, чтобы ликвидировать его последствия. Один из них был ранен в результате повторной атаки. Он лежал, истекая кровью, и никто не мог к нему подойти, чтобы оказать помощь, так как в небе над раненым целым роем кружились беспилотники и не давали возможности приблизиться.

Кимаковский подчеркнул, что вдоль дороги стоят обгорелые остовы именно гражданских машин, там нет никакой военной техники, из чего ясно, что ВСУ целенаправленно охотятся именно за мирными гражданами.

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#беспилотник
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Солдат ВСУ предрёк Украине поражение из-за нехватки боеприпасов
14 апреля 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Украина неизбежно проиграет в конфликте, если своевременно не получит достаточного количества боеприпасов. Такое мнение высказал оператор БПЛА 45-й бригады ВСУ по имени Денис.
Его слова приводит газета The Washington Post. В публикации указано, что несмотря на активное применение украинской стороной беспилотников, решающее значение имеет артиллерия. И вот тут сказывается превосходство российских войск в боеприпасах. Украинские артиллеристы просто не могут обеспечить должную огневую поддержку своим войскам из-за дефицита боеприпасов. Доходит до того, что бойцы ВСУ вынуждены искать в лесах и болотах неразорвавшиеся снаряды с тем, чтобы потом повторно их использовать.

Большое значение имеют дешёвые дроны, активно применяемые в ходе боевых действий как украинской, так и российской стороной. Военные эксперты считают, что БПЛА изменили современные вооружённые конфликты, сравнивая влияние беспилотников с появлением танков на полях Первой мировой войны.

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#дроны
#боеприпасы
#снаряд
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Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами
14 апреля 2024, 09:25

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Командование Вооружённых сил Украины расправляется с военными, которые собираются сдаться в плен российским войскам. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
По его словам, украинские командиры регулярно прослушивают гуманитарную радиочастоту 149.200 «Волга», на которой военнослужащие ВСУ выходят на связь с российскими бойцами. Таким образом они узнают, кто из их подчинённых планирует сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь, после чего жестоко расправляются с ними.

Ранее пленные десантники ВСУ рассказывали, что их судьбы абсолютно не интересуют командиров. Солдаты говорили, что офицеры совсем не выезжают на линию боевого соприкосновения, бросая рядовой состав на верную гибель. Бойцы украинского десантного подразделения признались, что плен для них оказался более благоприятным местом, чем пребывание в ВСУ.

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#всу
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Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО
Потерявший ногу в боях за Артемовск русский сапер Ашкеназе вернулся на передовую
14 апреля 2024, 08:57

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Российский боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, решил вернуться в зону проведения СВО, пишет издание РИА Новости.
Военный прежде был командиром одного из подразделений, входящего в инженерно-саперный батальон имени Карбышева. Во время боев за Артемовск боец получил ранение и позже был награжден медалью «За отвагу».

«Где-то, наверное, в километре от нас стоял противник на возвышенности. До обеда он через нас перекидывал сто двадцатые минометы ребятам туда в блиндаж, и после обеда занялся нами. Прилет, контузия, подрыв», — рассказал собеседник издания.

После окончания реабилитации и протезирования, российский военный вновь решил отправиться на службу. Он заявил, что его личная мотивация состоит в том, чтобы защитить страну от нацизма и прийти к победе.


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#ранение
#артемовск
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Депутат Карчаа: Возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет часть Европы
14 апреля 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
По его словам, киевский режим всеми силами пытается спровоцировать такой инцидент. Депутат не исключил, что таким жестоким и бесчеловечным способом Запад, полностью руководящий и направляющий украинские силы, стремится «перекроить» линию боевого соприкосновения.

Такой вариант развития событий позволит западным союзникам Украины создать «мировой шум» и обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности, считает Карчаа. Как следствие, Энергодар и прилегающие территории зоной повышенной опасности для многих государств. На основании этого Запад может потребовать вывода оттуда российских войск и ввода международных сил, заключил депутат.

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Российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили подстанцию у ж/д станции «Лосево» в Харькове
14 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/Zeferli

ВС РФ нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет издание РИА Новости.
Он рассказал, что по информации агентуры, минувшей ночью российская армия «Геранями» нанесла удар по ж/д станции «Лосево» в Харькове. В результате атаки в городе и области были замечены перебои с электричеством.

Прежде о взрывах в Харькове и объявлении воздушной тревоги в регионе сообщал украинский телеканал «Общественное».

Минувшей ночью ВСУ выпустили 10 дронов на территорию Краснодарского края. Все беспилотники были уничтожены системой ПВО. Также сообщалось о перехвате пяти дронов над акваторией Черного моря. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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#удар
#пво
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Российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ и иностранными наёмниками
14 апреля 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Three Spots

Один из самых результативных российских снайперов в зоне спецоперации по имени Константин выиграл 17 дуэлей со стрелками Вооружённых сил Украины и западными наёмниками. Такие поединки, по его мнению, являются показателями эффективности работы любого снайпера.
Подтверждением того, что против российского стрелка работали наёмники из западных стран, служат боевые трофеи — их шевроны. Константин в разговоре с ТАСС рассказал, что считает важным показателем победу в таком снайперском противостоянии, потому что на той стороне противник, который ни в чём тебе не уступает и ты проходишь своеобразный экзамен, который либо выдерживаешь на «отлично», либо никак.

Уничтожив снайпера неприятеля, ты сохраняешь жизни своих боевых товарищей, которых твой противник уже не сможет застрелить, продолжил Константин. Поэтому победа над снайпером неприятеля вдвойне ценна, заключил российский боец.

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#всу
#наемники
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ВСУ готовят Херсон к уличным боям – Сальдо
Сальдо: ВСУ готовят Херсон к уличным боям
14 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Губернатор Херсонской области Владимир Сардор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят подконтрольный Киеву Херсон к уличным столкновениям, передает РИА Новости.
«Противник строит укрепления, блокпосты, баррикады. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах», – уточнил собеседник агентства.

Сальдо добавил, что российские военные осведомлены об этом.

Ранее Сальдо высказался о возможности распада Украины. По его словам, распад государства – это возможное развитие событий. Как отметил губернатор Херсонской области, после окончания президентских выборов и победы Владимира Зеленского он понял, что «бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему».

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#всу
#киев
#херсонская область
#губернатор
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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, в Харьковской и Сумской областях включена тревога
14 апреля 2024, 01:24

Фото: iStock/maki_shmaki

В Харькове прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Общественный» в своем Telegram-канале.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, в Харьковской и соседней Сумской областях объявлена воздушная тревога.

12 апреля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали район поселка Циркуны на окраине Харькова и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили туда свои силы.

Ранее украинская газета «Страна» сообщила о взрыве в Харькове. Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформаций Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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#харьков
#воздушная тревога
#взрыв
#украина
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