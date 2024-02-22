Украина сосредоточила на белорусской границе группировку в 112-114 тысяч человек

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
Украина сосредоточила на границе с Белоруссией многотысячную ударную группировку, об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
По словам Хренина, Украина сосредоточила на белорусской границе ударную группировку численность в 112-114 тысяч человек.
Напомним, ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал страну готовиться к войне.
Лидер РБ также напомнил, что все крупнейшие мировые конфликты начинались с запада на восток, после чего с позором откатывались обратно.
Читайте также:
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО
Белоруссия требует от РФ компенсации за смещение срока ввода БелАЭС
Напомним, ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко призвал страну готовиться к войне.
«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — заявил Лукашенко.
Лидер РБ также напомнил, что все крупнейшие мировые конфликты начинались с запада на восток, после чего с позором откатывались обратно.
Читайте также:
Путин: Россия и Белоруссия будут работать над обеспечением равной безопасности
Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО
Белоруссия требует от РФ компенсации за смещение срока ввода БелАЭС
Евгения Парфентьева