Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

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Украина планирует выставить на продажу арестованную в Хорватии яхту, принадлежавшую Виктору Медведчуку, сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет о 92-метровой яхте под названием Royal Romance.
Royal Romance была построена в 2015 году и оборудована лифтом и бассейном. Она способна вместить 14 гостей и обслуживается экипажем из 22 человек. На момент ареста стоимость яхты Виктора Медведчука оценивалась примерно в 200 миллионов долларов.
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