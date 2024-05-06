Украинец с накладной грудью попытался сбежать в Румынию

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Украинские пограничники поймали мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.
44-летний мужчина совершил попытку пересечь границу с Румынией в Закарпатье. Житель города Золотоноша надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял паспорт своей сестры.
Отмечается, что мужчина упорно доказывал, что является именно гражданкой Украины. Однако пограничники быстро раскрыли его хитроумный план.
В отношении украинца составили протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию.
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Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
Отмечается, что мужчина упорно доказывал, что является именно гражданкой Украины. Однако пограничники быстро раскрыли его хитроумный план.
В отношении украинца составили протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию.
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Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
Екатерина Коршунова