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Снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые устраняют последствия произошедшего.
В результате падения снаряда были повреждены фасады находящихся вокруг двора жилых многоэтажек.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. В результате боёв на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за эти сутки потеряли порядка 430 солдат.
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые устраняют последствия произошедшего.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. В результате боёв на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за эти сутки потеряли порядка 430 солдат.
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Анастасия Чинкова