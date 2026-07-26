26 июля 2026, 11:09

Более 30 украинцев умерли на полигоне ВСУ под Сумами из-за издевательств

Фото: iStock/Olena_Z

Более 30 насильно мобилизованных граждан Украины предпенсионного возраста скончались в июле на полигоне в лесном массиве вблизи села Казацкое Конотопского района Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





По его информации, неофициальной причиной смерти стали издевательства со стороны инструкторов «из числа мотивированных националистов». Других подробностей собеседник агентства не привел.



Ранее сообщалось, что украинское командование из-за колоссальных потерь вынуждено перебрасывать в Харьковскую область подразделения, укомплектованные насильно мобилизованными. Речь идет о подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сформированных из мужчин, которых забрали из дома для участия в конфликте лишь в 2026 году. Это бойцы изначально находились в тыловых районах.