Из-за колоссальных потерь Киев вынужден перебрасывать в Харьковскую область насильно мобилизованных
Украинское командование из-за колоссальных потерь вынуждено перебрасывать в Харьковскую область подразделения, укомплектованные насильно мобилизованными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Речь идёт о подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сформированных из украинцев, которых забрали из дома для участия в конфликте лишь в 2026 году. Это бойцы изначально находились в тыловых районах.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская армия успешно создаёт буферную зону безопасности вдоль границы с Харьковской областью. В регионе активно действует группировка войск «Север». Так, недавно мотострелки 126-го полка 71-й дивизии 14-го армейского корпуса освободили населенный пункт Захаровка. Подробнее об успехах сил РФ читайте в материале «Радио 1».
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