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Из-за колоссальных потерь Киев вынужден перебрасывать в Харьковскую область насильно мобилизованных

ВСУ перебросят подразделения 24-й ОМБр в Харьковскую область из-за колоссальных потерь
Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинское командование из-за колоссальных потерь вынуждено перебрасывать в Харьковскую область подразделения, укомплектованные насильно мобилизованными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.



Речь идёт о подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сформированных из украинцев, которых забрали из дома для участия в конфликте лишь в 2026 году. Это бойцы изначально находились в тыловых районах.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская армия успешно создаёт буферную зону безопасности вдоль границы с Харьковской областью. В регионе активно действует группировка войск «Север». Так, недавно мотострелки 126-го полка 71-й дивизии 14-го армейского корпуса освободили населенный пункт Захаровка. Подробнее об успехах сил РФ читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

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