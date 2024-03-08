Украинские пограничники прикрыли канал перправки мужчин за рубеж

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Два украинских «бизнесмена» за 12 тысяч долларов предлагали избежать мобилизации, уехав за границу, сообщает РИА «Новости».
На Украине продолжается борьба с уклонением от военной службы во время военного положения, которое было введено Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года. 8 марта государственной пограничной службой Украины были задержаны два жителя Кривого Рога, подозреваемых в организации нелегальной переправки военнообязанных через границу. Их деятельность обнаружена благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.
По сообщению госпогранслужбы, двое мужчин предлагали избежать мобилизации и отправиться за границу, обещая надежность и секретность. За свои услуги они брали плату в размере 12 тысяч долларов за человека. Деньги нужно было заплатить перед выездом, а встреча с потенциальными клиентами проходила в кальянной.
В результате обыска у задержанных были изъяты вещественные доказательства, а также автомобиль BMW X5, которым один из организаторов передвигался. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела против подозреваемых. Если будет доказана их причастность к нелегальной переправке военнообязанных, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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По сообщению госпогранслужбы, двое мужчин предлагали избежать мобилизации и отправиться за границу, обещая надежность и секретность. За свои услуги они брали плату в размере 12 тысяч долларов за человека. Деньги нужно было заплатить перед выездом, а встреча с потенциальными клиентами проходила в кальянной.
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Сергей Калугин