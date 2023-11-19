Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Киевской области

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В ночь на 19 ноября в Киевской области прозвучали взрывы. Серьёзные повреждения получил объект инфраструктуры.
Ранее иностранные средства массовой информации сообщали о массированной атаке российскими БПЛА городов и населенных пунктов на юго-востоке и севере Украины. В результате этих ударов без электроснабжения остались около 400 городов.
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Александр Бойцов