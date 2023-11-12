Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские военные совершили 36 обстрелов территории Донецкой Народной Республики за последние сутки, выпустив 126 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно представительству, общее число выпущенных украинскими войсками боеприпасов составило 126. Под обстрелом оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Тельманово. По их данным, два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
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