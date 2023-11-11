Киев пригрозил ударами по объектам российской нефтегазовой отрасли

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Украина вполне возможно будет наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Особенно если российские военные зимой усилят атаки на киевскую инфраструктуру.
Галущенко подчеркнул, что он не имеет отношения к военным структурам и во время своего визита в США не обсуждал с американской стороной возможность нанесения ударов по объектам российской энергетической структуры. При этом он является членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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