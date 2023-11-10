Украинский БПЛА попытался атаковать Орловскую область

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В Орловской области российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат, никто из местных жителей не пострадал. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«Друзья, сообщаю, что сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено. Это сделано для безопасности местных жителей. Кроме того, сейчас там работают правоохранительные органы.
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