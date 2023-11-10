В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу

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В ночь на 10 ноября два беспилотника самолетного типа предприняли попытку атаковать Морской нефтяной терминал.
Baza пишет, что дроны сбили военнослужащие из стрелкового оружия. Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки рухнули в поле в 400 метрах от нефтебазы.
Второй дрон упал на территории нефтебазы. При падении произошла детонация. В результате была повреждена металлическая конструкция здания местной электроподстанции.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинский дрон с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, находящемся неподалеку от границы с Украиной.
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Второй дрон упал на территории нефтебазы. При падении произошла детонация. В результате была повреждена металлическая конструкция здания местной электроподстанции.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинский дрон с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, находящемся неподалеку от границы с Украиной.
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Мария Фирсова