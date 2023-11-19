Украинский экс-замминистра помечтал о 100 терактах в России каждую неделю

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Экс-заместитель министра Украины Георгий Тука выразил мнение о необходимости проведения множества диверсий и терактов на территории России. Свои рассуждения он представил в эфире YouTube-канала Newsroom.
«В России должны происходить пятьдесят или сто терактов еженедельно», — заявил Тука.Он также отметил, что любой объект на территории РФ, будь то железнодорожный перевод, мост, заправочная станция или электроподстанция, может стать целью для таких нападений.
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