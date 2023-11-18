В Белгородской области БПЛА ранил двух мужчин

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших во время атаки дрона.
Информация размещена в Telegram-канале губернатора.
Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Их госпитализировала бригада скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали территорию России с помощью испанских беспилотников Columba. Потерпевший крушение дрон обнаружил житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Он вышел из дома и нашёл обломки устройства прямо у ворот.
Прибывшие на место ЧП специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА чуть позже обнаружили второй, к нему был прикреплён аналогичный запас взрывчатки.
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«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи», — сообщил Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ впервые атаковали территорию России с помощью испанских беспилотников Columba. Потерпевший крушение дрон обнаружил житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Он вышел из дома и нашёл обломки устройства прямо у ворот.
Прибывшие на место ЧП специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА чуть позже обнаружили второй, к нему был прикреплён аналогичный запас взрывчатки.
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Мария Фирсова