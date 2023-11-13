Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z

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Украинская ДРГ попыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дерзкая попытка прорыва произошла около 07:00 утра 13 ноября. Украинские боевики ломились на территорию Белгородской область на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Таким образом диверсанты попытались выдать себя за российских солдат, однако, были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино.
Как отметили в Mash, украинская ДРГ состояла из семи человек. При этом, в рядах российских военных жертв нет.
Другая украинская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области 11 ноября. Российские пограничники обнаружили противника около 5:30 утра в районе хутора Старый Волоконовского района.
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Как отметили в Mash, украинская ДРГ состояла из семи человек. При этом, в рядах российских военных жертв нет.
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Евгения Парфентьева