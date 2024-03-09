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Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что его подразделение ожидало перемирия после прихода нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, передает РИА Новости.
Ранее появилась информация о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) прописывала своих офицеров в мариупольском приюте для бездомных. Эти сведения были обнаружены российскими силовиками, которые нашли документы, подтверждающие, что СБУ прописывала своих сотрудников в приюте для бездомных с целью сокрытия их личности.
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