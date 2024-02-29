«Невозможно выжить»: Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО

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Украинский военнопленный Игорь Мыгаль заявил, что украинские власти крайне сильно занижают цифры, говоря о потерях в рядах ВСУ, признание солдата публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Мне только что показали интервью Зеленского. Он говорит, что за два года 31 тысяча потерь. Какая 31 тысяча потерь? Это нереально (мало)», — возмутился Мыгаль.
Военный заявил, что сам служил пограничником, и был совсем не обучен для ведения боёв на передовой, куда его и забросило командование.
«Куда наша армия делась?», — обратился к украинским властям военнопленный.
Он также заявил, что на полях спецоперации украинскому военному «выжить невозможно». Мыгаль обратился к бойцам ВСУ с призывом сложить оружие и сдаться.
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