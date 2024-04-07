Украинское подполье сообщило об уничтожении системы ПВО в Харькове

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Российские военные атаковали систему противовоздушной обороны (ПВО), поставленную Украине из-за рубежа, в районе аэропорта в Харькове.
Об этом 7 апреля рассказал координатора николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Он отметил, что атака была направлена на новую зенитную систему ПВО, которая, однако, не была уничтожена ракетами, хотя произошла детонация.
Лебедев также сообщил о нападении на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове с применением беспилотника «Герань», который, судя по взрыву, не был сбит. Это произошло неподалеку от городской воздушной гавани.
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Он отметил, что атака была направлена на новую зенитную систему ПВО, которая, однако, не была уничтожена ракетами, хотя произошла детонация.
Лебедев также сообщил о нападении на объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове с применением беспилотника «Герань», который, судя по взрыву, не был сбит. Это произошло неподалеку от городской воздушной гавани.
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Артем Кузьмин