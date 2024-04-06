В Харькове повторно прозвучали взрывы

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед
Повторные взрывы прогремели в Харькове, сообщается в Telegram-канале ТСН.
«Харьков – снова взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала.
В городе продолжает звучать воздушная тревога.
Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ после удара ВС РФ.
До этого стало известно о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов