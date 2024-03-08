Украинцы срочно снимают деньги со своих счетов в банках

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Причиной тому стал законопроект о новых правилах мобилизации, который рассматривается в Верховной Раде. Законопроект предусматривает блокировку банковских счетов гражданам призывного возраста, которые не явились в военкомат по повестке, пишет ТАСС.
Зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев выразил озабоченность ситуацией.
Егор Чернев считает, что для экономики Украины даже блокировка счетов не станет разумной мерой. А повышенные штрафы за неисполнение закона о мобилизации нардеп назвал более эффективными.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещён выезд за рубеж, повестки выдаются во всех возможных местах, сотрудники военкоматов нередко применяют силу к гражданам.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооружённые силы Украины нуждаются ещё в 500 тысячах мобилизованных граждан. Но проблемы с недокомплектом бойцов украинский пытается решить более жёсткими правилами мобилизации.
7 февраля Рада приняла в первом чтении новую версию законопроекта, который вводит электронные повестки, а также возможность ограничения прав уклонистов, включая запрет на управление транспортом и блокировку банковских счетов.
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«Мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея одобренного закона», — заявил он.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещён выезд за рубеж, повестки выдаются во всех возможных местах, сотрудники военкоматов нередко применяют силу к гражданам.
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооружённые силы Украины нуждаются ещё в 500 тысячах мобилизованных граждан. Но проблемы с недокомплектом бойцов украинский пытается решить более жёсткими правилами мобилизации.
7 февраля Рада приняла в первом чтении новую версию законопроекта, который вводит электронные повестки, а также возможность ограничения прав уклонистов, включая запрет на управление транспортом и блокировку банковских счетов.
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Сергей Калугин