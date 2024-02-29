Украинцы пытались сбежать из страны, прячась в изотермические одеяла

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Украинцы пытались скрыться от мобилизации, прячась от тепловизоров изотермические одеяла, об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, четверых неудавшихся беглецов задержали в Одесской области. Они обмотались в изотермические одеяла, чтобы их не заметил тепловизор, и попытались пересечь границу.
Сами задержанные признались, что действительно пытались сбежать за рубеж, найдя подходящий маршрут при помощи мессенджеров.
В отношении всех четверых были составлены административные приговоры. Отмечается, что за нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов.
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Сами задержанные признались, что действительно пытались сбежать за рубеж, найдя подходящий маршрут при помощи мессенджеров.
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Евгения Парфентьева