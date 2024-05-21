Украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны

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Украинские военнообязанные массово вносят ложные данные в систему для удаленного обновления данных в военкоматах. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на журналиста Владислава Бовсуновского.
Отмечается, что в основном граждане Украины вносят фейковые данные о своем местоположении в «Резерв+». По информации источника, украинцы надеются, что такой шаг создаст некоторые сложности в доставке повестки.
Ранее сообщалось, что правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Ранее сообщалось, что правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Екатерина Коршунова