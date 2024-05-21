Бизнес на Украине обязали вручать повестки и доставлять работников в военкоматы

Фото: iStock/Olena_Z
Правительство Украины обязало бизнес не только вручать повестки, но и доставлять работников в территориальные центры комплектования. Об этом сообщает «Страна.ua».
Уточняется, что данные правила также относятся к различным компаниям и бизнес-структурам. Согласно информации источника, отвозить работников в ТЦК необходимо после получения соответствующего документа.
Отмечается, что руководители компаний также должны уведомлять сотрудников военкомата в случае, если служащий уволился или отказался брать повестку.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Против него возбуждено уголовное дело.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
Читайте также:
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело
В Польше признали, что энергосистема Украины полностью уничтожена
Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился
Отмечается, что руководители компаний также должны уведомлять сотрудников военкомата в случае, если служащий уволился или отказался брать повестку.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Против него возбуждено уголовное дело.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
Читайте также:
На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело
В Польше признали, что энергосистема Украины полностью уничтожена
Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился
Екатерина Коршунова